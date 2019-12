Gaming stol

Der var engang hvor en skammel var tilstrækkelig, en tid hvor det var de færreste som var villige til at punge ud for en stol, når pengene i stedet for kunne bruges på bedre hardwarekomponenter i computeren. I dag er computernørder er i stigende grad begyndt at gå op i den stol, som de tilbringer meget af deres tid i foran computeren.



Der er altså et stigende antal af folk som går op i komfort og design, som derfor investerer i dyre gaming stole, da de mener at det at sidde godt er en lige så stor del af spiloplevelsen som et godt tastatur, en god mus eller en god computerskærm. Der er også dem som mener at en god gamer stol kan give dem et en fordel hvis de spiller konkurrenceprægede e-sports spil.



Gamer stole findes i mange forskellige former, varianter og med forskellige justerings muligheder. Nogle varianter kan bl.a. indstilles indenfor følgende områder: sædehøjde, dybde og rotation, vinklen på ryglæn og positionen på armlænet.



God komfort er altafgørende, når man sidder mange timer foran skærmen og dårlig ryg er ofte forbundet med en forkert siddeposition hos folk som arbejder på et kontor, eller gamere som tilbringer mange timer foran computeren derhjemme.



Statistikkerne viser at 86 % af danskere sidder ubekvemt på deres kontorstol og 50 % af disse giver alene stolen skylden. Risikoen for sygdomme og lidelser øges med 30 % i gennemsnit, hvis man sidder i en forkert position i mere end 6 timer om dagen. Et vigtigt parameter for at undgå disse lidelser, er naturligvis en god ergonomisk kontorstol eller gamerstol.



Der findes mange forskellige varianter af gamer stole, og med de mange muligheder kan det være en forvirrende proces at finde det rigtige hardware til dit behov. Derfor har vi samlet alle svarene her på Tweak.dk og samtidig implementeret en masse filtre, som kan hjælpe dig med at tilpasse din søgning.



Hvis du bare vil se alle de stole, som vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du vælge et bestemt brand eller score. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun finder stole som ligger indenfor dit budget. Skulle du opleve at der slet ikke kommer nogen resultater, kan du vende tilbage og justere lidt på filtrene indtil der kommer resultater i søgningen.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte udtryk betyder, kan du læse vores guides, hvor vi efter bedste evne vil forsøge at forklare dig de mest gængse områder indenfor stole til gaming.



I vores test-sektion under gamerstole, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet af forskellige typer gaming stole. Husk, at vi altid anmelder alle produkter ud fra vores egen subjektive holdninger, og derfor er det du læser vores oplevelser med produktet. Dette skåner dig for en masse opreklamerede tekster fra en producent. Vi er altså din garant for en ærlig vurdering af produktet.



Nyhedsknappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om gamerstole. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends.



Her på Tweak.dk finder du nyheder, tests og guides til alt indenfor gaming stole.



Sammenlignet med kontorstole er gamer stole et forholdsvis nyt fænomen. Gamer stole beskriver ofte en stol som er konstrueret lidt som et racersæde i en sportsvogn, med vinger langs siderne som giver ekstra støtte til ryg og lænd. Gamingstolene er ofte godt polstrede og har et specielt design med producentens logo, aggressive farver og specielle syninger. Derudover kommer de fleste gamer stole med en ekstra pude til lænd og nakke som kan tages af hvis man ønsker det.