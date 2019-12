På grafikkortet sidder GPU’en (Graphic Processing Unit) som er den primære enhed der generelt bliver betragtet som den vigtigste del af grafikkortet. I modsætning til CPU’en (Central Processing Unit) som er struktureret til at kunne udregne forskellige former for matematiske opgaver, er GPU’en lavet specifikt til grafiske opgaver.



Grafikkort findes både som en integreret del af computerens bundkort eller på CPU’en, og som et separat kort der sættes i bundkortet. De integrerede kort er i dag forældede og man ser enten separate grafikkort eller CPU'er med indbygget grafikprocessorer. De hurtigste integrerede grafikprocessorer kan som regel kun trække nyere computerspil på de laveste visuelle indstillinger. Derfor vælger gamere for det meste de dedikerede eksterne grafikkort.



Grafikkort har en vis mængde hukommelse. Denne mængde af videohukommelse (VRAM) udgør den samlede mængde af data som GPU’en kan arbejde med ad gangen. Ligesom de dedikerede RAM der sidder i bundkortet, udgør mængden af hukommelse som CPU’en kan arbejde med. Mængden af videohukommelse som et givent spil/program kræver kan variere meget, men en højere opløsning kræver altid mere videohukommelse.



Folk som har behov for at opnå en ekstrem ydelse, kan vælge at parre to eller flere grafikkort op, med teknologier som SLI eller CrossFire. Disse teknologier gør det muligt at synkronisere flere grafikkort i det samme system, så de fungere som en samlet enhed. At parre flere grafikkort op, er som regel kun nødvendigt hvis man forsøger at opnå en ekstrem høj framerate og opløsning på samme tid, eller hvis man vil køre med flere skærme ad gangen.



Der findes mange forskellige varianter og størrelser af de samme serier af grafikkort. Det er derfor vigtigt at tænke over dit behov, inden du går ud og investere i det dyreste produkt på markedet. Derudover er det vigtigt at undersøge, om grafikkortet fysisk passer ind i kabinettet. Hvis du er på udkig efter at nyt grafikkort, bør du også checke om den strømforsyning du har er kraftig nok til at holde grafikkortet kørende, da grafikkortet ofte er den komponent i computeren som bruger mest strøm.



Der er altså en del ting at tage hensyn til, når du skal investere i et nyt grafikkort derfor har vi prøvet at samle alle svarene her på Tweak.dk. Samtidigt har vi lavet en masse filtre, som forhåbentlig kan hjælpe dig med at vælge det helt rigtige grafikkort til dit behov. Hvis du bare vil se alle de grafikkort, som vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du eksempelvis vælge Zotac, AMD eller Nvidia under brands.



Under brand, vælger du drop down menuen og klikker på Nvidia. På fuldkommen samme måde fungerer de øvrige filtre. Vil du f.eks. kun se kort fra en bestemt producent som scorer over 4, så vælger du blot disse værdier. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun ser grafikkort med en pris under et bestemt beløb.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte ting betyder, så kan også klikke på den lille how-to knap, her vil vi så efter bedste evne, forsøge kort at forklare dig de mest gængse områder inden for grafikkort og valget af den rette GPU. Det kunne f.eks. være hvilket grafikkort der egner sig bedst til gaming.



I vores test-sektion for grafikkort, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet af forskellige grafikkort. Vi anmelder altid alle produkter ud fra vores egen subjektive holdninger, hvilket sikrer dig imod en masse opreklameret tekst fra producenterne - vi er altså din garant for et ærligt billede af produktet.

Nyheder knappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om grafikkort. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends.

