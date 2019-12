Et til lyd input og et til lyd output. Nyere headsets kommer med USB tilslutning og kan f.eks tilbyde surround lyd direkte i headsettet, som gør du kan leve dig endnu mere ind i spillet og få den sidste, afgørende forskel i duellen mod fjenden.

eSportens fremmarch har været med til at løfte både designet på headsets, som idag fås i alverdens former, farver og størrelser, men også lydkvaliteten har fået et kæmpe hop opad.

Det er derfor vigtigt at vide om du gerne vil have et trådløst headset, om det skal være over-ear, on-ear eller noget helt tredje, inden du går ud og køber. Den rette tilslutning skal vælges, og hvad giver bedst lyd?

Af den grund har vi på Tweak en masse filtre, som forhåbentlig kan hjælpe dig rigtig langt hen ad vejen med at vælge den helt rette Headset til dine behov.

Hvis du bare vil se alle de Headsets vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du eksempelvis vælge ASUS under brands.



Under brand, vælger du drop down menuen og klikker på ASUS. På fuldkommen samme måde fungerer de øvrige filtre. Vil du f.eks. kun se trådløse Plantronics headsets, og som har scoret over 4 på vores skala, så vælger du blot disse værdier. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun ser Headsets som ligger på en pris under 1.300kr.

Skulle du opleve at der slet ikke kommer nogen resultater, så kan du vende tilbage og justere lidt på dine krav indtil der kommer resultater i søgningen.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte ting betyder, så kan også klikke på den lille how-to knap her vil vi så, efter bedste evne, forsøge kort at forklare dig de mest gængse områder indenfor Headsets. Det kan være alt lige fra hvilke forbindelsestyper der fungerer bedst, over materialevalg på kopperne til mikrofonfølsomhed.



I vores Headset test afdeling, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet på Headsets. Husk, at vi anmelder altid alle produkter ud fra vores egen subjektive holdning, og derfor er det du læser vores oplevelser med produktet. Det garanterer dig også fra en masse dikterede holdninger fra en producent - vi er altså din garant for et sagligt billede af produktet.

Nyheder knappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om Headsets. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends og tendenser.



Headsets kommer i alverdens forskellige varianter og udformninger, med mindst ligeså mange forskellige designs som der er tilslutningsmuligheder og typer. Det klassiske gamingheadset kan tilsluttes computeren med to jacksticks.