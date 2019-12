Computer køling dækker over køling af din processor (CPU), grafikkort (GPU), kabinet og meget andet. Køling af computerkomponenter foregår traditionelt med en blæser, som flytter store mængder luft henover en heatsink, som er i direkte kontakt med komponenterne. På denne måde flyttes varmen fra komponent, til heatsink til luften. Indenfor de senere år er vandkøling gået fra udelukkende at være en entusiast ting, til at blive langt mere mainstream. Dette er især sket gennem introduktionen af All-in-one (AIO) kølere, som er samlet fra fabrikkens side, og påfyldt væske. De skal således blot monteres som en almindelig luftkøler.

Men hvad skal man vælge? Hvilke blæsere er bedst? Er vandkøling ikke farligt med alt det strøm? Får man bedre ydelse af vandkøling?

Alle disse spørgsmål kan være svære at finde kvalificerede svar på, derfor har vi prøvet at samle alle svarene her på Tweak.dk og samtidig har vi implementeret en masse filtre, som forhåbentlig kan hjælpe dig rigtig langt hen ad vejen med at vælge den helt rette cooling til dine behov.

Hvis du bare vil se al den cooling vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du eksempelvis vælge Corsair under brands.



Under brand, vælger du drop down menuen og klikker på Corsair. På fuldkommen samme måde fungerer de øvrige filtre. Vil du f.eks. kun se vandkøling fra NZXT, som har scoret over 3 på vores skala, så vælger du blot disse værdier. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun ser cooling som ligger med en pris under 1.999kr.

Skulle du opleve at der slet ikke kommer nogen resultater, så kan du vende tilbage og justere lidt på dine krav indtil der kommer resultater i søgningen.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte ting betyder, så kan også klikke på den lille how-to knap, her vil vi så efter bedste evne, forsøge kort at forklare dig de mest gængse områder inden for cooling. Det kan være alt lige fra hvilke metoder der bruges, over bedste brands til kølepotentiale.



I vores cooling test afdeling, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet af forskellige typer cooling. Men husk, at vi anmelder altid alle produkter ud fra vores egen subjektive holdning, og derfor er det du læser vores oplevelser med produktet. Det sikrer dig imod en masse dikterede holdninger fra en producent - vi er altså din garant for et sagligt billede af produktet.

Nyheder knappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om køling. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends og tendenser.



Computer køling er alt hvad der relaterer til at holde din computer fra at brænde sammen. Når vi f.eks. trækker 650W ud af stikkontakten og ind i computerens komponenter, så betyder det omvendt at der produceres en masse varme af de forskellige komponenter, som bruger strømmen til at levere det du ser på skærmen.