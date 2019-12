Netværk tests

Vi vurderer også altid på prisen over i forhold til det produkt vi står med i hånden.

Til sidst vil vi altid vurdere vores samlede oplevelse med netværksudstyret, dens pris og ikke mindst de testede områder - det giver os Tweak scoren.



Desværre er vi ikke i stand til at teste alle produkter, men vi tester naturligvis altid alt det vi overhovedet er i stand til.



Vi tester alverdens forskellige netværksenheder her på Tweak-redaktionen, derfor har vi også lært, på den hårde måde, at det er særdeles praktisk med en række fastsatte parametre, som anvendes på hver eneste switch, hub eller router der kommer ind. På den måde sikrer vi en høj kvalitet på vores sammenligning af de forskellige enheder uanset hvilken standard, producent eller brug produktet er tiltænkt. Når vi sørger for at indholdet i vores tests meget ensartet, kan du nemt sammenligne de forskellige produkter direkte med hinanden.