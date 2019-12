De mest kendte producenter af CPU’er er Intel og AMD. Regnekraften på en CPU angives i GHz (tidligere Hz, MHz). I gamle dage var dette tal direkte relaterbart til CPU’ens kræfter, men sådan fungerer det ikke længere efter introduktionen af multikerne CPU’er og Hyper Threading. AMD var de første på markedet med flere kerner - det var AMD Athlon X2. Men Intel fulgte hurtigt efter med deres Pentium D. I dag kan CPU’er have mange flere kerner, der ses f.eks. AMD Threadripper med 32 kerner eller Intel Core i9-7980XE med 18 kerner.

Det kan være lidt af en jungle at navigere i CPU’er. Først og fremmest skal der vælges en platform (AMD eller Intel) dernæst skal der vælges bundkort der har den rette sokkel m.m.

Derfor har vi prøvet at samle alle svarene her på Tweak.dk og samtidig har vi implementeret en masse filtre, som forhåbentlig kan hjælpe dig rigtig langt hen ad vejen med at vælge den helt rigtige CPU til dit behov.

Hvis du bare vil se alle de CPU’er, som vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du eksempelvis vælge AMD eller Intel under brands.



Under brand, vælger du drop down menuen og klikker på Intel. På fuldkommen samme måde fungerer de øvrige filtre. Vil du f.eks. kun se Intel CPU’er som scorer over 4, så vælger du blot disse værdier. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun ser CPU’er som ligger med en pris under 3.199kr.

Skulle du opleve at der slet ikke kommer nogen resultater, så kan du vende tilbage og justere lidt på dine krav indtil der kommer resultater i søgningen.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte ting betyder, så kan også klikke på den lille how-to knap, her vil vi så efter bedste evne, forsøge kort at forklare dig de mest gængse områder inden for CPU’er og valget af den rette CPU. Det kunne f.eks. være hvilken CPU der egner sig bedst til gaming. Eller hvordan man matcher CPU og ram, for at få den bedste ydelse.



I vores CPU test-sektion, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet af forskellige CPU’er. Men husk, at vi anmelder altid alle produkter ud fra vores egen subjektive holdning, og derfor er det du læser vores oplevelser med produktet. Det sikrer dig imod en masse dikterede holdninger fra en producent - vi er altså din garant for et sagligt billede af produktet.

Nyheder knappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om CPU’er. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends og tendenser.

CPU er en engelsk forkortelse (Central Processing Unit) som refererer til det vi på dansk også kalder processoren. En CPU er den centrale regneenhed i en PC og bliver ofte kaldt hjernen i maskinen. Førhen foretog CPU’en alle beregninger i PC’en men i nyere tid spiller grafikkortet også en meget stor rolle i denne sammenhæng.