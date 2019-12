I dag findes blandt andet intelligent lysstyring der selv tænder og slukker lyset, alt efter hvilket rum i hjemmet du befinder dig i. Alarmer der automatisk aktiveres når du går og kobles fra igen, når du kommer hjem. Kameraovervågning som automatisk startes, når en sensor registrerer bevægelse, sender dig en besked, og lader dig se hvad der foregår direkte på mobilen.

Smart Home er altså en fællesbetegnelse for alle disse apparater. Her på Tweak finder du nyheder, tests og guides til alt indenfor Smart Home.



I dag bliver vores hjem fortsat mere teknologisk avanceret, med nye påfund som er baseret på at gøre hverdagen lettere for forbrugeren. Apparater som automatisk justeres for at forbedre oplevelsen og spare på strømmen, bliver stadig mere almindeligt i de danske hjem.