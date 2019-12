En PSU tager AC (vekselstrøm) fra væggen og konverterer den til lav-volts reguleret DC (jævnstrøm) til de interne komponenter i computeren.

De fleste moderne PSU’er kommer i ATX form-faktoren, men enkelte nyere PSU’er kan ligeledes købes i en SFX form-faktor, som er særligt anvendt i ITX kabinetter.

En PSU sender altid et 5 volts (5VSB) signal til computeren, som sikrer alle standby funktionerne.

En anden vigtig ting med en PSU er dens 80 Plus certificering. Oprindeligt blev det opfundet for at promovere energieffektive strømfosyninger i computere. Der findes for nuværende 6 forskellige certificeringer: 80 Plus, Bronze, Silver, Gold, Platinum og Titanium. Hvad de konkret betyder kan du læse mere om her (https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus)

Der findes altså et væld af forskellige strømforsyninger, som du kan vælge imellem når du skal bygge din computer, og det er også vigtigt at huske at tage hensyn til hvor mange watt din computers komponenter har behov for.

Derfor har vi prøvet at samle alle svarene her på Tweak.dk og samtidig har vi implementeret en masse filtre, som forhåbentlig kan hjælpe dig rigtig langt hen ad vejen med at vælge de helt rigtige strømforsyning til dit behov.

Hvis du bare vil se alle de PSU’er, som vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du eksempelvis vælge Seasonic eller EVGA under brands.



Under brand, vælger du drop down menuen og klikker på Seasonic. På fuldkommen samme måde fungerer de øvrige filtre. Du kan f.eks. vælge 650 Watt eller mere med 80 Plus Gold certificering. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun ser PSU’er som ligger med en pris under 1.799kr.

Skulle du opleve at der slet ikke kommer nogen resultater, så kan du vende tilbage og justere lidt på dine krav indtil der kommer resultater i søgningen.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte ting betyder, så kan også klikke på den lille how-to knap, her vil vi så efter bedste evne, forsøge kort at forklare dig de mest gængse områder inden for PSU’er. F.eks. forklarer vi hvordan du sikrer du får købt en PSU med nok Watt, og vi gennemgår også fordelene ved eksempelvis modulære PSU’er.



I vores test-sektion under Power Supply, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet af forskellige PSU’er. Men husk, at vi anmelder altid alle produkter ud fra vores egen subjektive holdning, og derfor er det du læser vores oplevelser med produktet. Det sikrer dig imod en masse dikterede holdninger fra en producent - vi er altså din garant for et sagligt billede af produktet.

Nyheder knappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om PSU’er. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends og tendenser.

