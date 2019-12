Når man skal anskaffe sig et tastatur er der mange ting at være opmærksom på. Gennem tiden har de udviklet sig på mange fronter, f.eks. er der tre typiske tilslutninger PS/2, USB og trådløst. Men der er også mange andre ting der kan være rare at være opmærksom på. Skal dit tastatur måske have numpad? Hvor dybe skal trykkene føles?

Går vi over i gaming bliver det straks mere avanceret, ønsker du membrantastatur eller måske et keyboard med mekaniske taster. Hvilke mekaniske skal det være? Der er mange forskellige MX Cherry taster f.eks. som kan have afgørende effekt på hvordan din performance i gaming bliver med dit nye tastatur.

Alle disse ting og mange flere spiller ind når du skal ud og vælge dig et nyt tastatur, det kan derfor være lidt af en jungle, især hvis du ikke kan få hjælp fra enten nettet eller bekendte. Derfor står vi altid på din side og har udarbejdet en masse smarte features. F.eks. hvis du bare vil se alle de tastaturer, som vi har testet, skal du selvfølgelig ikke vælge noget filter, på den måde kan du danne dig et fuldt overblik. Vil du derimod se noget helt specifikt, kan du eksempelvis vælge Cooler Master, razer eller Corsair under brands.



Under brand, vælger du drop down menuen og klikker på Cooler Master. På fuldkommen samme måde fungerer de øvrige filtre. Vil du f.eks. kun se Cooler Master tastaturer som scorer over 3, så vælger du blot disse værdier. Du kan sågar vælge prisfiltre, så du kun ser tastaturer som ligger med en pris under 1.199kr.

Skulle du opleve at der slet ikke kommer nogen resultater, så kan du vende tilbage og justere lidt på dine krav indtil der kommer resultater i søgningen.



Kommer du i tvivl om hvad de enkelte ting betyder, så kan også klikke på den lille how-to knap, her vil vi så efter bedste evne, forsøge kort at forklare dig de mest gængse områder inden for tastatur og valget af det rette keyboard. Det kunne f.eks. være hvilket keyboard der egner sig bedst til FPS gaming. Eller om trådløse tastaturer overhovedet er brugbare til gaming.



I vores keyboard test-sektion, vil du kunne finde alle de tests vi har lavet af forskellige tastatur. Men husk, at vi anmelder altid alle produkter ud fra vores egen subjektive holdning, og derfor er det du læser vores oplevelser med produktet. Det sikrer dig imod en masse dikterede holdninger fra en producent - vi er altså din garant for et sagligt billede af produktet.

Nyheder knappen, skal du bruge hvis du er interesseret i at læse de seneste nyheder om tastaturer. Den kan især være relevant for dig, som foretrækker at være opdateret på de seneste trends og tendenser.

