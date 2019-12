AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-08 11:40:19

[CES 2018] ASUS integrerer Alexa i udvalgte ZenBooks og VivoBook bærbare

Alt imens det er et spørgsmål om tid før Amazon træder ind i Danmark, så har de stadig massere af nyt uden for Danmarks grænser. Heriblandt fokus på udvidelse af kendskab og integration af deres Alexa i flere produkter.

Alt imens det er et spørgsmål om tid før Amazon træder ind i Danmark, så har de stadig massere af nyt uden for Danmarks grænser. Heriblandt fokus på udvidelse af kendskab og integration af deres Alexa i flere produkter. Her ser det ud til ASUS kommer ind i billedet, som en tæt samarbejdspartner. Amazon bekræfter over for medierne, at kommende 2018 ZenBook og VivoBook laptops byder på understøttelse af deres digitale assistent.



Deres Vice President, Steve Rabuchin forklarer:



“Voice is a natural interface for interacting with technology and can make everyday tasks simpler. We’re delighted that ASUS will bring the Alexa experience to its laptop models – providing hands-free voice capabilities, and tens of thousands of skills, to PC customers at their desks and on-the-go.”

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.