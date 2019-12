AUTHOR :

[CES 2018] Acer tager hul på CES 2018 i Las Vegas med deres Acer Swift 7

[CES 2018] Acer tager hul på CES 2018 i Las Vegas, hvor Tweak.dk også er repræsenteret med vores videojournalist.

Ud over et hav af aftalte møde, er der også tid til at snage rundt på egen hånd. Vi stødte i den anledning på en nyhed fra Acer, så fremviser det de selv omtaler som verdens tyndeste computer. Der er tale om deres nye Swift 7, som sætter massiv fokus på mobilitet grundet dens fysiske dimensioner.



Acer Swift 7 er sølle 8,98mm tyk, og kravler dermed under konkurrenter som Apples 12 tommer MacBook med 13,2mm og den nye Dell XPS 13 i klæder med en tykkelse på 11,6mm på det tykkeste punkt.



Hvordan det er muligt at presse potent hardware ind på så lidt plads, må stille kæmpe krav til udviklerne bag. Ikke desto mindre er Acer Swift 7 udstyret med en Intel Core i7 processor, 8GB LPDDR3 RAM, og 256GB PCIe SSD lager.



Vi finder et 14 tommer Full HD IPS display, et baggrundsbelyst tastatur samt Intels XMM 4G LTE modem, så du er sikret under Wi-Fi i nærheden.



Acer Swift 7 præ-konfigureres med Windows 10, og forventes i handlen omkring marts uden for Danmarks grænser i første omgang og i EMEA omkring april. Prisen lyder på €1,699.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.