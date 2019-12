AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-13 13:19:44

[CES 2018] Dag 5 - Razer Project Linda - Booth Interview

Razer har for vane at have noget lidt specielt med til CES, og de skuffer naturligvis heller ikke år. Den her gang er det deres Project Linda, der forvandler din Razer Phone til en laptop med større skærm og et fuldt RGB LED tastatur.

Razer har for vane at have noget lidt specielt med til CES, og de skuffer naturligvis heller ikke år. Den her gang er det deres Project Linda, der forvandler din Razer Phone til en laptop med større skærm og et fuldt RGB LED tastatur. Sagt med andre ord, bliver Razer Phonen en fuld skalerbar android laptop i den performancemæssige topklasse gennem Razer Project Linda.

Sammen med Projekt Linda får du en laptop dock til din smartphone



Projekt Linda er stadig tvivlsomt om nogensinde rammer consumer markedet, men det gør bestemt ikke konceptet yderst spændende.



En android baseret laptop/Phone Hybrid løsning, som omsluttes af et 13.3 tommer 16:9 display, som danner rammen om motoren i deres Razer Phone, så bestemt er i stand til at trække rent performancemæssigt.



Læs vores TEST af Razer Phone



Vi fik en dybdegående dialog med Razer og en af udviklerne bag Projekt Linda, hvor bevæggrundene er, og hvad vi kan og skal forvente af deres koncept, hvor en Razer Phone udgør motoren.