AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-16 11:15:55

[CES 2018] GE63 Raider RGB og GT75VR Titan Pro introduceret af MSI

Nye mobile legekammerater er præsenteret fra MSI i form af GE63 Raider RGB og GT75VR Titan Pro under CES 2018, og dermed udvider MSI deres gaming laptop familie med nye medlemmer.

Nye mobile legekammerater er præsenteret fra MSI i form af GE63 Raider RGB og GT75VR Titan Pro under CES 2018, og dermed udvider MSI deres gaming laptop familie med nye medlemmer.



GE63 Raider RGB og GT75VR Titan Pro, er spækket med lækre hardwarekomponenter og heriblandt et helt nyt Killer Wireless-AC 1550 modul, som er udviklet i samarbejde med Intel. Her bunder samarbejdet udi verdens hurtigste 2×2 11ac trådløse adapter, som er i stand til at tilbyde en båndbredde på 1.73Gbps.



Her til kommer Killer 1550 inkluderer understøttelse af 160 MHz, som giver mere end dobbelt så meget throughput end standard 2×2 11ac.



GE63 Raider RGB har fået et facelift fra tidligere model, og præges med teksten ”inspired by exotic sports cars”



MSI forklarer:



“The latest RGB technology offers 12 zones of the lights on the notebook on the top cover and sides together with a backlight offering 24 million different lighting modes that can be tweaked using SteelSeries Engine 3 or independent control by Dragon Center. Providing gamers with in-game real-time interactions giving feedback to both gamer and anyone in the vicinity”



Med I dette release kommer også producentens nye Gaming Mode, som har til formål, at trimme og optimerer alt fra performance og lyseffekter under afvikling af spil som Player Unknown BattleGrounds, DOTA m.v.



Der er stadig ikke frigivet priser eller releasedato.