[CES 2018] HP ENVY x2 ser dagens lys på Las Vegas messen

HP ENVY x2, er næste skud i tilbuddet fra HP, og med tynd og let konceptet i tanken, er HP ENVY x2 et meget godt på din nye mobile følgesvend. Her er mobilitet og lang batteri især vigtigt.

Her finder vi også Intels Core processorer, og HP har udstyret deres ENVY x2 med et 12,3 tommer WUXGA+ display. HP ENVY x2 er udviklet med formålet om at kunne redigerer og multitaske på farten, og kunne tilbyde både laptop og tablet modes i en og samme pakke.



Med ENVY x2 får du op til 17 timers driftstid, og ENVY x2 understøtter blandt andet Connected Modern Standby og option for LTE-Advanced med Intels XMM LTE modems.



Specifikationerne indbefatter blandt andet også muligheden for tilvalg af 7th Gen Intel Core Y-Series CPU’er, 256GB PCIe SSD lager, og op til 8GB LPDDR3 RAM.



Forventet release er foråret 2018.

