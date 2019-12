AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12

[CES 2018] HP præsenterer ny HP Spectre x360 15

HP er også blandt producenterne på CES 2018, og vi har trukket et par af de mest spændende produkter frem i lyset, som vi tror trækker opmærksomheden fra kunderne i 2018. Her finder vi blandt andet HP Spectre x360 15.

2018 versionen af HP Spectre x360 15, som HP selv hævder er verdens kraftigste konvertible PC, står klar til at indtage markedet. Til at komme i mål på denne udmelding, har HP udstyret Spectre x360 15 med Intels Core i7 8705G processor og Radeon RX Vega M, hvor sidstnævnte, kommer fra det samarbejde Intel og AMD har lagt for dagen for at tilbyde laptop og andre mobile enheder nye muligheder mht. grafiske løsninger.

Producenten lover op til 13,5 timers batteritid på en opladning – nok baseret ud af det du som bruger og presser maskinen med. Spectre x360 15 udstyres ligeledes med Fast Charge teknologien, så giver mulighed for at oplade til 50 procent på under en halvtime.

Kabinettet/bonen, som Spectre x360 15 er monteret i, er udført i aluminium, som dermed holder vægten nede, og overfladen kølig og behagelig, som er blandt de mange fede egenskaber aluminium bringer med til overfladen.



HP Spectre x360 15 skærmen, er et 4K UHD 15.6 tommer touch display, som ifølge HP giver et knivskarpt billede.



HP Spectre x360 15 ankommer på markedet i løbet af marts 2018. Prisen er stadig ukendt for os.

