PUBLISHED : 2018-01-04 15:46:40

[CES 2018] Lenovo ThinkPad T580 annonceret

Lenovo står for mange som toppen af poppen, når det især kommer til byggekvalitet. Nu har producenten annonceret en række nye produkter og deriblandt en ny Lenovo ThinkPad T580.

Med fokus på andet end smæk på high end specifikationerne, er ThinkPad T580 klar til at indtage markedet efter dette års CES 2018, og her til kommer ret uventet en pris hvor de fleste kan være med.



Det klassiske ThinkPad design er bibeholdt, og ThinkPad T580 understøtter både Intel 8th-gen Core i7 vPro processorer alt efter krav. T580 understøtter op til 32GB 2400MHz DDR4 RAM, op til 2TB HDD lager eller option for en 1TB PCIe SSD. På den grafiske front finder vi en Intel HD Graphics 620 integreret GPU og mulighed for at oppe specs til NVIDIA GeForce MX150 med 2GB DDR5 VRAM.

Sammen med Lenovo ThinkPad T580 kommer også integrationen af Dolby Audio Premium teknologien, og så lover Lenovo batteritider op til 27 tomer pga. et dual batteri setup.



Lenovo ThinkPad T580 bygges på et 15 tommer FHD IPS display og med mulighed for en FHD IPS touchscreen skærm eller UHD IPS alt efter ønske.

Prisen på ThinkPad T580 starter på $1,079.

