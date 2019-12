AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-07 11:35:05

[CES 2018] Ny Nitro 5 Gaming bærbar klar til kamp

Gaming laptops har om nogen fået prygl af brugerne. Der hentydes ofte til, at gaming ikke skal foregå på en laptop, og derfor findes der ikke noget der hedder gamer laptops. Denne påstand er dog manet til jorden utallige gange, da laptops efterhånden følger godt med mht. performance inden for gaming.



Acer melder til trods for omtalte en ny gamer bærbar klar til markedet. Der er tale om en ny Acer Nitro 5, som ifølge Acer selv, er henvendt til casual gaming. Her har især prisen været i fokus uden at gå for meget på kompromis med performance, fortæller Acer.



Under overfladen finder vi en AMD Ryzen mobil processor, option for op til 512GB SSD, og op til 32GB DDR4 RAM. Af grafisk løsning finder vi en AMD Radeon RX560 chip, som krydres med producentens egen NitroSense GPU/CPU overvågning, som hele tiden optimerer for bedst mulige performance.



AcerNitro 5 bygges med højtalere iklædt Dolby Audio Premium og Acer’s TrueHarmony teknologi for at give den mobile kæmper et nøk op mht. lyden under afvikling af spil.



Af tilslutninger finder vi dual-stream 802.11ac Wi-Fi, USB Type-C, HDMI 2.0, samt Gigabit Ethernet.

Den nye Nitro 5 bygges på et 15.6 tommer Full HD IPS display, og har rent visuelt fået imprægneret et indbydende mønster på overfladen for at skabe en stemning for gaming og performance.



Acer Nitro 5 rammer det amerikanske marked fra april 2018 med en startpris på $799. Samme model lanceres også i EMEA i samme måned til en startpris på €1,099.

