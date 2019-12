AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 18:20:51

[CES 2018] Smartphone og bærbar: Razers Project Linda prototype fremvist

En bærbar hvis formål er at huse Razer Phonen. Den er god nok, Razer har løftet en smule af konceptet bag Razers Project Linda som i første omgang er en prototype.

Næsten traditionen tro trækker Razer en kanin op af hatten under CES, og denne gang en prototype af deres kommende Project Linda. En mobil dockingstation til deres sidste indtræden på smartphone scenen, Razer Phone. Dermed forlænges Razer Phonen sin lange innovative arm fra et 120Hz superdisplay, og toppen af poppen inden for mobil teknologi, og over til noget der minder om en fuldfed laptop.



Vi har faktisk set et lignende koncept forud for Razers tryllekunst, hvis vi leder tankerne tilbage til Motorola Atrix og deres lapdock. Her får vi med Razers Project Linda også en telefon, som ud over at være motoren i enheden – også fungerer som en trackpad.



Fra et hardware perspektiv, er Project Linda mest af alt en modificeret version af Razer Blade Stealth.



På Project Linda fungerer Razer Phonen, som en kombineret trackpad, fingeraftrykslæser, power-knap m.v., da selve laptoppen ikke er udstyret med omtalte. Her til finder vi heller ingen højtalere på Project Linda hardwaren, da den inddrager højtalerne på Razer Phone, som bestemt er ganske potente mht. lyd – og i stereo!



Køreplanen er enkel:



Hooking up the Razer Phone to Project Linda is simple: place the phone into the slot, and press a hardware button that causes a USB-C port to extend directly into the Razer Phone, simultaneously locking it in place.



Dvs. al hardware kommer via Razer Phone – dog foruden flere andre komponenter, men Razer Phone er primære motor til alt.



Denne video viser en spændende gennemgang af konceptet.