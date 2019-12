AUTHOR : Lars

ACER Predator Triton 700 bygges med NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q

Markedet for gamer laptops er ganske stort, og kampen ligeledes. For et par dage siden annoncerede Acer deres nye high-end gaming laptop i form af Predator Triton 700

Til trods for en markant hype om den nye Predator Triton 700 gaming laptop, så gemmer Acer stadig på de vigtige specifikationer som grafikkortet monteret i dyret. Dermed kunne spekulationerne nemt gå i retning af en ny model, som Acer måske gemmer oppe i ærmet, og måske ser vi faktisk en gaming laptop, som kunne være navngivet Acer Predator Triton 700 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q, men det er naturligvis kun gisninger, og intet er kommenteret på fra officiel kilde.

Acer er dog ikke bleg for at prale af deres nye high-end gaming laptop, og Acer har flere gange omtalt deres Predator Triton 700, som værende i stand til at smide langt bedre ydelse af sig end andre i samme segment, når det kommer til den fysiske størrelse.



Men er vi ikke kun interesseret i det Acer gemmer på, grafikkortet, og hvad der gemmer sig under motorhjelmen. NVIDIA kan heller ikke føje nyt til under solen, men det har tidligere omtalt de brygger på nye GTX 1070 og GTX 1080 mobile grafikkort, som denne gang skulle byde på næsten samme råstyrke som vi kender det fra deres desktop udgaver. Man har dog grundet strømforbruget valgt at holde dem en nede på mindre frekvenser for ikke at dræne batteriet hurtigere end du kan sige bøvs.



Under præsentationen af Acer Predator Triton 700, blev der fremvist benchmarks, som viser brugen af GTX 1080, hvor alle cores er i brug. Her fremgår det også grafikkort med lavere base clock er i brug end vi ser på nuværende GTX 1080 grafikkort. Det indikerer igen mobile grafikkort er neddroslet for at holde saften på batteriet i længere tid.



Men vi vender tilbage til udgangspunktet omkring hvilke mobile grafikkort Acer har monteret i deres nye Predator Triton 700, som uden tvivl først bliver fremvist under dette års Computex 2017.

Vi glæder os.



