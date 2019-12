AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-17 08:44:24

AMD annoncerer en Mobile Ryzen

AMD jagter ikke kun desktops, og fremviste også planer for en Mobile Ryzen, som skal efterlade nuværende APU'en i støvet, når det handler om performance og energieffektivitet

Jim Anderson, Senior Vice President and General Manager for Computing and Graphics Business Group hos AMD, fremviste også planer for en Mobile Ryzen CPU.



Den nye mobile version af Ryzen, skulle ifølge Jim Anderson løftet performancekurven med 50 % sammenlignet med tidligere 7th gen APU.



Hertil bliver Mobile Ryzen også udstyret med nyeste AMD Vega GPU, og naturligvis outperforme tidligere versioner af mobile APU’er, og her omtalte den famøse Jim Anderson et performanceboost på 40 %.



Den nye Ryzen Mobile er aimet efter de såkaldte 2 in 1 platforms, hvor fokus især er på performance per watt, som i den grad skiller fårene fra bukkene inden for det mobile segment, hvor man jagter lav batteri og stadig få høj performance. Jim Anderson, omtalte kort, at de også jagter Ultraportables, hvor batteritiden især er vigtig, og her mener AMD at have stærke kort med en mobile Ryzen.



Anderson, gennemgik også flygtigt en ny Ryzen PRO sigtet efter det kommercielle marked, men her bliver der ikke tale om en konkret CPU, men mere en platform, som vi f.eks. kender det fra Intel vPro, hvor man får en kombination af CPU, BIOS, en specielt udviklet bundkort chipset, og software udviklet udenlukkende til dette formål.



Zen Mobile forventes lanceret til konsumer markedet i slutningen af 2017.

Credit: AMD