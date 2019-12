AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-20 15:50:03

ASUS Zenbook 3 Delux UX490UA

Til en pris på $1700, får man den nye ASUS Zenbook 3 Delux UX490UA, som bestemt tilbyder andet end visuel eyecandy.

En ny skønhed i form af Zenbook 3 Delux UX490UA, er på vej på markedet til en pris på $1700.

Med et relativt højt prisskilt forventer man også noget retur, og det får man i form af en 14” laptop med en opløsning på 1920 x 1080 pixels. Hertil kommer en Intel Core i7-7500U processor, 16GB RAM og en 512GB SSD, som giver lynhurtig dataoverførsel, hurtig opstart af laptop og programmer m.v.



ASUS har også integreret et baggrundsbelyst tastatur samt en fingeraftrykslæser koblet sammen med biometri for optimal sikkerhed af din kostbare data.

ASUS skriver følgende om den nye ASUS Zenbook 3 Delux UX490UA



They say that you can’t improve on perfection. That’s a nice thought, but with the new ZenBook 3 Deluxe we’ve proved them wrong by taking the amazing ZenBook 3 and making it even better. ZenBook 3 Deluxe achieves the almost-impossible, featuring a gorgeous 14-inch display in an elegant and compact chassis that’s no bigger than many 13-inch laptops. It’s an unrivaled combination of power and beauty, giving you the perfect balance between portability and productivity.



Measuring just 12.9mm thin and weighing only 1.1kg, ZenBook 3 Deluxe has everything you need for superb on-the-go performance, including a 7th Generation Intel® Core™ i7 processor, up to a 1TB PCIe SSD, two USB Type-C (USB-C) ports with Thunderbolt 3 for dual 4K UHD display supports, and a powerful quad-speaker audio system. ZenBook 3 Deluxe takes ZenBook 3 to the next level — for the ultimate prestige and performance.



Fristes du af ovenstående, så kan du læse mere hos producenten HER.