AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-23 11:06:24

Acer introducerer nye laptops med det seneste fra AMD Ryzen

Acer har netop introduceret to nye laptops fra henholdsvis deres Nitro-serie og Swift-serie, med de nyeste processorer laptop-processorer fra AMD.

Nitro 5 og Swift 3 er udstyret med 2. generations Ryzen Mobile processorer, og det er altså ikke første gang vi ser Acer producere samme model, med valget mellem Intel og AMD hardware.

2. generation Ryzen Mobile er bygget på AMD’s Zen+ arkitektur, ligesom de nuværende Ryzen 2000 desktop CPU’s. Derfor er det et mindre hop i performance, sammenlignet med 1. gen Zen.



Vi er derfor nok nødsaget til at vente hen mod næste år, før vi får AMD’s Zen 2 arkitektur, at se i laptops.

Nitro 5 byder på en 15,6” 1080p skærm og 2.3 GHz quad-core Ryzen 7 3750H CPU, med en TDP på 35 watt. På GPU-siden er bærbaren udrustet med et AMD RX 560X grafikkort, der måske ikke er det stærkeste AMD tilbyder, men det egner sig dog fint til de fleste eSports-spil.

Acer Swift 14 er fokuseret mere på mobilitet, og benytter sig derfor af et mindre 14” display, som kan vendes 180°, og med en samlet vægt på kun 1,45 kg. Swift 14 kører med en mere strømeffektiv quad-core Ryzen 7 3700U processor, med integreret Vega grafik, og en TDP på kun 15 watt. Der er dog også mulighed for at tilvælge et RX 540X grafikkort, hvis du har brug for lidt mere kraft på grafik-siden.

Indtil videre har Acer ikke udmeldt alle konfigurationerne på de to laptops. Prisen samt release-datoen er endnu også ukendt. VI kan dog forvente at høre nærmere omkring dette, over det næste stykke tid.



Billeder og kilder: Acer, Engadget