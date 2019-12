AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-27 00:36:31

Acer lancerer Nitro 5 og Spin 1

Acer har haft travlt på notebook-fronten. Nu er de dog snart klar til at høste frugten af deres arbejde.

Computex er på trapperne til at blive skudt i gang. I den anledning hat Acer valgt at annoncer to nye notebooks: Nitro 5 og Spin 1.



Nitro 5-modellen er designet specifikt til gamere. Den kan enten fås med en 7th Generation Intel Core processer eller en 7th Generation AMD A-series processer.



Nitro 5-modellen kommer desuden med et HD IPS display, samt Acers nyeste Coolboost-teknologi.



Hvis du hellere vil have fingrene i Spin 1-modellen, så er der heller ikke noget galt i det. Den kører på Windows 10 og kan købes med den nyeste Intel Pentium eller Celeron-processer.



Acer smider først Nitro 5-modellen på butikshylderne i USA. Det sker i juli. Prisen vil ligge på 799 dollars. Spin 1-modellen vil også være tilgængelig fra og med juli. Den kommer dog kun til at koste 329 dollars.