AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-15 11:02:18

Apple iMac Pro kan gøre dig €16,156.98 fattigere

Går du all-in på specifikationerne på den helt nye Apple iMac Pro, så vil du uden tvivl dræne hardware-budgettet hos de fleste. Apple iMac Pro konfigureret med Vega grafik og en 10 core Xeon CPU starter ved $4,999, og her er der altså tale om den mest skrabet Apple iMac Pro. Prisen fordobles i USA og tredobles i EU, hvis du vælger at gå all-in på specifikationerne. Vælger du f.eks. en 18 core Xeon 2.3GHz/4.3GHz boost, så vil denne opgradering alene koster yderligere $2,400.

Vælger du 128GB 2666MHz DDR4 RAM, så toppes prisen af med yderligere $2,400. Opgraderes der fra standard 1TB SSD og til 4TB SSD, så kræver Apple $2,800. Et Radeon Pro Vega 64 med 16GB vs. Radeon Pro Vega 56 with 8GB koster $600 ekstra.



Et Vesa mount adapter kit $79, og så er opgraderingsmulighederne på hardwarefronten udtømte. Samlet pris $12,678.00. Hertil tilbyder Apple Final Cut Pro X og Logic Pro X, som sender prisen på $13, 177.98.



Vender vi blikket mod EU, så koster standard specs €5,499, og hopper du på ovenstående liste af hardware m.v., hos en tysk retailer, så rammer vi en pris på €16, 156.98.



Standard konfigurationen indbefatter:



2GHz 8-core Intel Xeon W processor

Turbo Boost up to 4.2GHz

32GB 2666MHz ECC memory, configurable up to 128GB

1TB SSD storage

Radeon Pro Vega 56 with 8GB HBM2 memory

10Gb Ethernet

Four Thunderbolt 3 ports

27-inch Retina 5K 5120-by-2880 P3 display