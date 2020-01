AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-28 09:30:51

Apples nye iMacs repræsenterer en 75% hastigheds forøgelse ifølge benchmarks

I næsten to år har Apple ikke opdateret sin iMac lineup. Det ændrede Apple på i sidste uge, hvor virksomheden endelig opdaterede sin iMac med nye processorer.

I næsten to år har Apple ikke opdateret sin iMac lineup. Det ændrede Apple på i sidste uge, hvor virksomheden endelig opdaterede sin iMac med nye processorer.

Så det er spørgsmålet om, hvorvidt brugerne bør opgradere til den nyeste model eller ej, og det ser ud til. Det får vi måske svaret på i de seneste benchmarks via appleinsider.



Ifølge de seneste benchmarks, som inkluderede de nye high-end iMac'er, viser det sig, at det opgraderingen bidrager med en 75% hastighedsforøgelse over sine forgængere.

Kilde: appleinsider.com



En single-core score på 6.314 og en multi-core score på 33.713 i modsætning til den tidligere model, som formåede at score 5.684 for single-core og 19.372 for multi-core.



Vi antager dog, at det ikke er en overraskelse, at de nye iMac'er er hurtigere end sine forgængere, men med en 75% stigning i performance, ser det ud til at det kan være værd at opgradere, hvis du har altså har råderum i hardware budgettet.

De nye iMacs er prissat fra $ 1.299 for 21,5-tommers modellen og $ 1.799 for 27-tommer 5K-modellen.

Billeder & Kilde

appleinsider, Apple