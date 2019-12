AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-06 11:01:20

Asus NovaGo er en konvertibel bærbar med 22 timers batteritid

ASUS NovaGo, en mobil kæmper, der kan tilbyde helt op til 22 timers produktions-tid på en enkelt opladning, og 30 dage på standby.

Udvidelse af den såkaldte konvertibel laptop-familie hos ASUS er klar med release af den nye ASUS NovaGo. En mobil kæmper, der kan tilbyde helt op til 22 timers produktionstid på en enkelt opladning, og 30 dage på standby.



Et kig under den smukke overflade afslører NovaGo er udstyret med en af Qualcomms til dato stærkeste mobile Qualcomm Snapdragon 835 processorer. Hertil understøtter NovaGo op til 8GB RAM og op til 256 GB lagerplads.



Asus NovaGo er bygget med en 13,3 tommer skærm, der kan håndterer 1920 x 1080 pixels. Af andre specs finder vi et integreret Qualcomm X16 Gigabit LTE modem. For at vende lidt retur til de 22 timers batteritid på en opladning, så er det uden tvivl her Asus NovaGo står skarpt mod konkurrenterne.



“ASUS NovaGo, one of the world’s first Windows on Snapdragon laptops, defines truly connected mobility. With its Qualcomm Snapdragon 835 processor, this ultrathin and light convertible laptop takes you further — giving you an always on, always connected computing experience. ASUS NovaGo features a Gigabit-Class Qualcomm Snapdragon X16 LTE modem for download speeds that exceed that of your home Wi-Fi. It also boasts a battery life up to 22 hours — twice that of current laptops. On top of that, additional stylus support makes ASUS NovaGo perfect for entertainment and productivity on the go, while a Nano SIM or built-in eSIM ensures seamless connectivity across borders”.



Som standard sælges ASUS NovaGo til en pris omkring $600 for NovaGo udstyret med 4GB RAM og 64GB lager. NovaGo udstyret med 8GB RAM og 256GB lager er vedhæftet et prisskilt på små $800.