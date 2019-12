AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-21 12:55:52

Asus ROG Strix GL702ZC bliver første Ryzen 7

I kølvandet på AMD Ryzen og RX Vega lanceringerne, er fokus vendt på de mobile kæmper. Ryzen integrationen i bærbare, har været undervejs et stykketid, og blandt andet har Acer meldt sig klar med Ryzen baseret laptops.

Nu melder ASUS sig klar med deres første AMD Ryzen 7 bærbar, ASUS ROG Strix GL702ZC, som dermed bliver den første AMD Ryzen 7 baseret laptop fra deres side.



ROG Strix GL702ZC, er monteret med et 17,3 tommer FHD IPS anti-glare display, som understøtter FreeSync, og altså også udstyres med en Ryzen 7 1700 processor. Af grafik, finder vi AMD’s Radeon RX580 med 4GB VRAM.

I ROG Strix GL702ZC maskinrummet finder vi 16GB DDR4 RAM, som kan opgraderes til 32GB. Af lager på ROG Strix GL702ZC er der mulighed for op til 256 GB som M.2 SSD og/eller op til 1 TB, 5,400 RPM HDD.



ASUS skriver følgende:



Experience ultimate computing power with the AMD Ryzen 7 1700 processor and Radeon RX580 graphics card. With eight cores and 16 threads, the Ryzen 1700 CPU features a maximum turbo speed of 3.7GHz. Together with the brand-new Zen microarchitecture with simultaneous multithreading technology (SMT) and SenseMI technology that intelligently optimizes performance and energy consumption, Ryzen 1700 delivers stand-out performance that enables ROG Strix GL702ZC to outpace the competition. AMD Radeon RX580 graphics with up to 4GB of GDDR5 VRAM maximizes visual experiences on ROG Strix GL702ZC, even with the most demanding virtual reality applications.



ROG Strix GL702ZC is the world’s first gaming laptop featuring the AMD Ryzen 7 processor. Combining the sheer power of AMD’s revolutionary Ryzen platform with ROG’s gaming design legacy, ROG Strix GL702ZC is designed to deliver amazing performance to satisfy the needs of hard-core gamers and users with demanding, multimedia-heavy workloads. With a 17-inch, wide-view panel for incredible visuals, an anti-ghosting backlit keyboard for fast, accurate control, and ROG Gaming Center with a wealth of gamer-oriented features, ROG Strix GL702ZC is a finely tuned weapon backed by eight-core power for gaming a competitive edge.