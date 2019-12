AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-17 10:27:48

Asus ROG Zephyrus S gaming bærbar annonceret

Asus har i indeværende uge trukket gavepapiret af en ny version af deres populære ROG Zephyrus S gaming laptop, som vi så præsenteret i første version i 2017.

Nu er Asus klar med en 2018 edition ROG Zephyrus S, som er spækket med high-end hardware. Blandt hardwaren finder vi en Intel Core i7-8750H hexa-core processor, og tilvalgsmuligheder mellem NVIDIA GeForce GTX 1060 eller GTX 1070 Max-Q.



Asus ROG Zephyrus S anno 2018, er bygget med et 15,6 tommer 144 Hz display, og en 1920 x 1080 opløsning med responstid på 3ms. Dermed har sidste årsmodel med NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q altså måtte gå på kompromis med grafikkortet.



Nedenstående liste overspecifikationer stammer fra Anandtech.



Asus har åbnet for muligheden for udvidelse af antallet af RAM via en ledig DIMM. 2018 edition ROG Zephyrus S understøtter helt op til 24GB DDR4-2666, hvor af de første 8GB RAM er loddet ind i maskineriet.



Asus ROG Zephyrus S er tilgængelig fra 31 august 2018 i en 16GB version med 512GB PCIe NVMe lager og et NVIDIA GTX 1070 Max-Q grafikkort. Prisen er sat til $2,199.



Læs mere HER