AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-20 10:58:12

Asus ROG video teaser for ny Ryzen baseret laptop

Producenterne gør alt for at tiltrække brugernes opmærksomhed forud for Computex 2017, og nu er turen kommet til ASUS. En meget kort video viser en potentiel AMD Ryzen baseret laptop, som bliver en kombination af Ryzen, Vega og ROG. What's not to like.