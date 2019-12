AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-05 15:08:04

Asus annoncerer en ny fabriksoverclocket ROG G703 bærbar

ASUS kan noget mht. at designe pompøse gamer laptops, som rent visuelt får folks opmærksomhed opsnappet.

ASUS kan noget mht. at designe pompøse gamer laptops, som rent visuelt får folks opmærksomhed opsnappet.



Det er ingen undtagelse med deres nye high-end ROG G703 bærbar, som ud af kassen kommer med en fabriksoverclocket CPU og GPU. ROG G703 version 2017, er bygget med et 17.3 tommer display og en opløsning på 1920x1080 og en 144Hz refresh rate. Her til understøtter ROG G703 G-Sync.



Den potente skærm på ROG G703 fra ASUS, stiller uden tvivl krav til hardwaren, og det imødekommer ASUS ved at stykke ROG G703 laptoppen med føromtalte fabriksoverclocket CPU i form af en Intel Core i7-7820HK processor, som tilbyder helt op til 4.3GHz. På GPU-fronten finder vi en kraftig Nvidia GTX 1080 GPU, som via GPU Boost clock rammer 1974MHz.



Resten af gamer laptoppens hardware specifikationer indbefatter blandt andet 32GB DDR4-2800 RAM, som kan opgraderes til 64GB, to 256GB SSD’er i RAID 0, 1TB 2.5 tommer SSH.

Af tilslutninger finder vi 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet, en røvfuld USB porte, hvoraf fire er USB 3.0 Type-A, en USB 3.1 Type-C samt en USB Type-C Thunderbolt 3 port. Af yderlige porte tilbydes HDMI 2.0 og en mini DisplayPort 1.4 samt et high-end lydsystem med fire højtalere og en ESS Sabre DAC.



ROG G703 i 2017 klæder, bliver grundet high end hardwaren en oplagt kakkelovn, og det sætter krav til kølingen på ROG G703. Derfor har ASUS monteret deres egen og nye Anti-Dust Cooling (ADC) system, som inddrager to 12V blæsere, og ekstra tykke heatpipes, tre dedikeret til CPU og fire til GPU.



Den nye ROG G703 gamer bærbar, er tiden tro, også udstyret med et baggrundsbelyst gamer keyboard inkl. ASUS’ egen Asus Aura RGB lighting teknologi.



Grundet den meget potente gamer laptop, skal du ikke forvente, til trods for et lang batteritid, og det ern ok heller ikke et område ASUS har haft deres hyr med at friste kunderne.



Hvad med vægten og prisen på ROG G703 gamer dyret?



Men kunne frygte en dårlig ryg, hvis den skal slæbes uden for hjemmets fire vægge, men vi holder os faktisk under 5 kg, 4,8kg og dimensioner lydende på 42.5x31.9x5.1cm.



Du kan godt begynde at samle flasker og sælge den ene nyre, ROG G703 gamer bærbaren er DYR. Startprisen er sat til US $3499 – altså en pris i Danmark, der uden tvivl kommer over 30.000 kr., når alle de grimme afgifter tillægges.