Asus introducerer ny Zephyrus M gaming laptop med 6-kernet core i7 CPU og GTX 1070

ASUS præsenterede i tirsdags en ny gaming laptop under deres Republic of Gamers (ROG) brand. Zephyrus M byder på Intels nye 8th generation Core i7-8750H CPU, en 6-kernet chip, som er kan håndtere op til 3.9GHz på alle seks cores.

Zephyrus M byder på Intels nye 8th generation Core i7-8750H CPU, en 6-kernet chip, som er kan håndtere op til 3.9GHz på alle seks cores.



Producenten sender deres nye Zephyrus M på markedet i 3 forskellige konfigurationer; en high-end model med et 15.6 tommer Full HD IPS display med 144Hz refresh rate og 3ms responstid, 16GB DDR4 2,666MHz RAM, 256GB M.2 NVMe SSD, 1TB FireCuda SSHD samt Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB) som rosinen i pølseenden.



Ifølge producenten, bliver Zephyrus M verdens tyndeste gamer bærbar, som bliver drevet af en 8th gen Core i7 og et Nvidia GTX 1070 grafikkort. Dimensionerne er som følgende; 15.1” x 10.3” x 0.78” og en vægt på 2.5kg.



Med i ASUS Zephyrus M pakken kommer også Active Aerodynamic System (AAS)



ASUS skriver:



“Much like the first Zephyrus (GX501), when opening the lid a portion of the bottom chassis flexes 9mm high to increase airflow. Compared to traditional laptop designs, the AAS creates 20 percent more space for air circulation, increases airflow by up to 32 percent and reduces internal temperatures by up to 20 percent”



Af tilslutninger finder vi 1x USB 3.1 Gen2 Type-C, 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.1 Gen2, 1x HDMI 2.0 port og et 3.5mm headphone / mikrofon combo jack.



Producenten har udstyret Zephyrus M med et 55Wh, 4-cell Li-ion batteri, og en switchable GPU mode til grafikkortet, som skulle kunne give op til seks timers web browsing med Wi-Fi aktiveret.

Prisen starter omkring 11.000 kr. for entry-level Zephyrus M (model GU501GM-BI7N8), og topper omkring 16.000 kr. for topmodellen.