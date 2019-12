AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-06 20:56:11

Bliver Acer Swift 3 første bærbar med en AMD Ryzen 7 2700U APU

Hvis rygterne holder stik, bliver Acer Swift 3 den første bærbar med en AMD Ryzen 7 2700U APU under motorhjelmen

Acer Swift 3 skulle efter sigende blive den første bærbar til at få integreret nyeste AMD Ryzen 7 2700U APU selvom ingen af parterne vil officielt bekræfte omtalte rygte. Vi har sågar forsøgt at få informationer fra hestens mule, AMD, men så længe de officielt ikke har lanceret deres Raven Ridge, som var det som at slå i en dyne.



Derfor må vi forholde os til rygtebørsen endnu en gang, og holde godt øje med AMD-lejren. Længe undervejs, forlyder det Raven Ridge APU’er står klar til at træde i karakter på laptops, og selvom Acer også afviser, så e der dukket slides op, som understøtter rygterne ganske fint. Acer Swift 3 omtales som værende udstyret med føromtalte AMD Ryzen 7 2700U APU, som dermed bliver første Ryzen Mobile processor integreret i en bærbar, og man kunne fristes til at gætte på et release inden jul.

Første release af Acer Swift 3 blev bygget med nuværende Intel Kaby Lake-R processor, som er en fire-kernet processor, og en integreret NVIDIA GeForce MGX150 chip i processoren, og det ser altså ud til Acer hævet baren med en Acer Swift 3 inkl. en Raven Ridge APU.