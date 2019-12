AUTHOR :

2019-01-08

CES 2019: ASUS Zephyrus GX701 klar til at overtage markedet som den ultimative gaming bærbar

Under CES 2019 har ASUS annonceret ankomsten af Zephyrus GX701, som skal tage over hvor forgængeren slipper

Under CES 2019 har ASUS annonceret ankomsten af Zephyrus GX701, som skal tage over hvor forgængeren slipper. ASUS Zephyrus GX701 er bygget med et 17.3" (16:9) FHD (1920x1080) 144Hz Anti-Glare Panel med 72% NTSC og 178 graders betragtningsvinkel og G-SYNC. Skærmen kan vælges med HDR eller Pantone validering.



ASUS åbner for muligheden for at benytte maskinens ROG-eksklusive GPU switch, så du er i stand til at vælge imellem G-SYNC til gaming eller Optimus for bedre batterilevetid.



ASUS skriver følgende i deres pressemeddelse:



“Immersing yourself in a larger display usually means lugging a larger laptop, but slim bezels and smart design make ROG Zephyrus S the smallest in its class. Easily carry it around town or across the world thanks to compact dimensions that put a 17-inch display in a 15-inch form factor. The sleek magnesium-alloy body fits inside standard bags and is strong enough to stand up to everyday life.”

“Slender bezels frame one of two IPS-level panels. ROG is first to offer HDR gaming laptops, enabling AAA titles with richer colors, brilliant whites, and deeper blacks via local dimming. The SDR alternative gives content creators accurate, Pantone Validated colors with factory calibration and ProArt TruColor Technology. Both boast silky smooth 144Hz refresh rates with blur-free 3ms response times.”

Pris og officiel lanceringsdato er ukendt.



Læs mere på producentens egen ASUS Zephyrus GX701 landingsside



