CES 2019: Alienware m17 NVIDIA TRX 20-serie gaming laptop annonceret

Er du fan af de ofte lidt alternative designs på Alienware produkterne, som ofte følges trop af vild performance og priser, så kan vi glæde dig med Alienware m17 NVIDIA TRX 20-serie gaming laptop er annonceret.

Udstillingsvinduet er CES 2019 i Las Vegas, og her melder Dell om få uger før deres nye Alienware M17 gaming laptop slippes fri til horderne.



Dell forklarer Alienware m17 NVIDIA TRX 20-serien bliver den tyndeste gamer bærbar til dato.

Den nye m17 gaming laptop følger trop på Dells lancering af m15 gaming laptoppen, som de søsatte i 2018, som stadig er på markedet, og kan erhverves med nyeste RTX grafikkort.



Den nye 17,3 tommer letvægts Alienware m17 gaming laptop, vejer sølle 2,6 kilo, og er 23 mm tyk.

Producenten frigiver forskelle modeller af m17 NVIDIA TRX 20-serien, som spænder mellem Intels 8th Gen Core i5-8300H, Core i7-8750H samt Core i9-8950HK. På grafikkorts-delen udbyder de Nvidia’s GTX 1050 Ti og nyeste RTX 2060, 2070 Max-Q, og 2080 Max-Q.



Alienware m17 understøtter op til 32GB RAM og dual SSD konfiguration. Der er også option for to forskellige skærme alt efter budget og krav. Du kan vælge mellem et 1920 x 1080 60Hz panel, eller 3840 x 2160 UHD @ 60Hz refresh rate.



Startprisen for Alienware m17 starter ved $1,650. Ønsker du at købe deres opgraderede 15 med Intel Core i9 processor og RTX, starter prisen ved $1,580. Begge versioner er i handlen fra 21 januar 2019.

Dell