AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-09 14:05:44

CES 2019: Alienware præsenterer Area-51m, en modulær gaming laptop

Store TV skærme som The Wall fra Samsung, eller modulære kabinetter, hvor den kreative hjerne kan komme til udfoldelse, kan man forholde sig til, men en modulær gamer bærbar.

Store TV skærme som The Wall fra Samsung, eller modulære kabinetter, hvor den kreative hjerne kan komme til udfoldelse, kan man forholde sig til, men en modulær gamer bærbar.

Area-51m er designet omkring firmaers nye “Legend” industrielle design sprog, som skal danne rammerne for deres seneste Alienware high-end flagskibs laptop.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.

Her vil Dell tilbyde forbrugerne muligheden for brugervenlige opgraderingsmuligheder af såvel CPU og GPU. De fleste af os kender til muligheden for at skifte RAM og lager på en bærbar, men det vil Dell ændre på med lanceringen af Area-51m, som de uden tøven selv omtaler som verdens kraftigste gaming laptop.



Out of the box, kan Area-51m konfigureres med op til 9th generation Intel Core i9-9900K CPU, en Nvidia GeForce TRX 2080 GPU, 64GB DDR4 RAM og et hav af forskellige lagerkonfigurationer – inklusiv RAID0.



Ifølge producenten, er skærmen det eneste man ikke kan opgradere. Dermed skal du leve med 17,3 tommer skærm med en 1,920 x 1,080 opløsning og 144Hz refresh rate, som Dell krydrer med Tobii eye-tracking teknologien.



The Verge skriver blandt andet:



”Alienware has gone to great lengths to make the system easy to work on. There are labeled guides printed right on the laptop frame and specs for screws should you misplace them. Heck, there are even pull tabs for easy cable removal and instructions on how to properly torque down the heatsinks on the CPU and GPU”

Læs mere HER



Set fra vores side af disken, kommer Area-51m med et tvist men skal være opmærksom på.

Nok åbner Dell for opgradering af CPU, men det skal så lige nævnes det kræves CPUer er kompatibel med Z390 chipsettet, og derfor kommer der alligevel en form for restriktioner på nuværende tidspunkt samt fremtidige.



Hertil benytter GPU Dell’s Dell Graphics Form Factor (DGFF). Har vi som forbruger nogen garanti for den holder fremover, og så igen begrænset udvalget nu og eventuelt på kort sigt.



Derfor ville denne form for funktionalitet nok være henvendt til et begrænset segment. Men once again, clever thinking Dell.