PUBLISHED : 2019-01-05 15:53:54

CES 2019: Dell's Latitude 7400 2-in-1 i slick XPS stil

Mens Dell's XPS og Alienware ofte tiltrækker al opmærksomheden, må man ikke overse deres professionelt orienteret Latitude bærbare.

Dell har annonceret en ny Latitude 7400 2-in-1, som visuelt godt kunne minde mere om en MacBook end en laptop henvendt til den professionelle bruger. Kabinettet er udført i børstet aluminium, og med det Dell omtaler som ”diamond cut edges”

Skærmen byder på 14 tommer og en 1080p touchscreen og vægten holdes omkring 1,5 kilo, som er med til at gøre det til en fornøjelse at have med på farten.



Dell har kigget i retning af deres XPS design, som kommer til udtryk med brugen af "drop hinge" designet, som gør den ikke helt fremstår så ”convertible-agtig”.



"Latitude 7400 can detect when you're in front of it to trigger Windows Hello's camera sign on. When you walk away, it can automatically lock your computer”



Det er noget paranoide IT-afdelinger helt sikkert vil elske.



Under overfladen på Latitude 7400 2-in-1, finder vi Intels 8th generation quad-core CPU, og på RAM-fronten kan den bestykkes med op til 16GB RAM. Latitude 7400 kan ligeledes vælges med built-in gigabit LTE modem.



Skærmen på Latitude 7400 2-in-1 kommer med producentens "Super Low Power" teknologi, som bidrager til strømbesparelsen, som er en væsentlig faktor, når man er på farten, og måske ikke har adgang til en stikkontakt.



Udover lynhurtigt m.2 NVMe lager optioner (op til 1TB Class 40 drives), er der ikke så meget nyt at skrive hjem om.



Dell giver gennem Latitude 7400 2-in-1 mulighed for: to USB Type-A porte, to USB Type-C med strøm, HDMI samt en SD kortlæser.



Dell's Latitude 7400 2-in-1 rammer markedet i marts 2019 med en startpris på $1,599.



