PUBLISHED : 2019-01-07 07:29:42

CES 2019: Samsung fremviser nye Notebook Odyssey gaming laptops

Gaming bærbare har vi set i et hav af udgaver fra noget nær alle tech-minded producenter – nogle med bedre resultater end andre. Samsung-lejren har tidligere forsøgt sig uden banebrydende resultater.

Det forsøger de ny at ændre på med lanceringen af Notebook Odyssey, som blandt andet udstyres med NVIDIA's RTX 2080 grafikkort i en mobil version. Ganske som vi ser på RTX desktop GPUen, vil den mobile udgave af RTX grafikkortet også tilbyde real-time ray tracing.



Designet er stilrent, og skiller sig ud fra mængden med en central placering af skærmhængslet.

Samsung Odyssey med NVIDIA's RTX 20-series GPUen, bygges op omkring en 15,6 tommer 1080p og 144Hz skærm, som kommer med understøttelse af GSYNC. Præsentationen omtaler intet om opløsningen på skærmen.



Resten af hardware under den smukke overflade består af Intels 8th generation Core i7 hexacore CPU, op til 16GB RAM og mulighed for to NVMe SSD’er. Af tilslutningsporte finder vi 3x USB 3.0 porte, 1x USB-C, Ethernet samt HDMI.



Vægten er 2,3 kilo.



Pris og lanceringsdato er stadig ukendt.

Billede & Kilde

Samsung