AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-30 13:17:59

COMPUTEX 2017: ASUS ROG GL702ZC er verdens første Ryzen powered bærbar

Så er der officielle billeder af ASUS ROG GL702ZC, som bliver verdens første AMD Ryzen baseret laptop, som tilmed er bygget med et AMD grafikkort oven i hatten.

Med ørene spidset til, har medierne fulgt hypen om en kommende AMD Ryzen baseret laptop fra ASUS, og nu er der dukket flere billeder op, som bekræfter dens eksistens, heldigvis.



Navnet er ROG STRIX GL702ZC, og den er bygget med en 8 core Ryzen 7 1700. Her stopper legen dog ikke. Alt tyder på ROG STRIX GL702ZC udelukkende er bygget med AMD hardware, om ikke andet på GPU og CPU fronten. Kigger vi på GPU delen, så finder vi et Radeon RX 580, som skal sørge for eye candy på skærmen. Eneste anke er måske, at Radeon RX 580 modellen kun er udstyret med 4 GB VRAM – but whyyyy??



Resten af pakken indbefatter et 17” 1080p display med FreeSync 2 support, som også er en nyhed i sig selv. Her til kommer understøttelse op til 32GB system DDR4 RAM, 1TB SSHD eller option for M.2 SSD eller en standard old-fasion SATA SSD.



Redaktionen hos Lowyat star bag billederne, og selvsamme forudser et release af ASUS ROG GL702ZC i august 2017.



Prisen er stadig ukendt.



Kilde: Lowyat