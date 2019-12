AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-31 10:33:54

COMPUTEX 2017: ASUS ROG Zephyrus bygget på Max-Q teknologien

Hvordan det er lykkedes ASUS at proppen så potent noget hardware ned på så lille en fysisk størrelse, er sgu imponerende. En af grundene er sikkert brugen af Max-Q teknologien og kreativitet

ASUS er bestemt en spændende aktør på Computex, og messen afslørede også en ny ROG Zephyrus, som er en ultra tynd gaming laptop, og tilmed verdens første laptop til at drage fordel af et Max-Q laptop design.



ROG Zephyrus måler 37.9 x 26.2 x 1.69cm, og vejer 2,2kg, og kan uden problemer fragtes med rundt på farten.



ASUS ROG Zephyrus er udstyret med et 15,6” G-Sync panel med en 120Hz refresh rate, 100 % sRGB color gamut, og er ifølge ASUS integreret med wide-view teknologi, som skulle give forbedret billedkvalitet.



Under det smukke ydrer finder vi en quad-core Intel Core i7 7700HQ og et powerhouse af et grafikkort I form af Geforce GTX 1080 8GB. Den understøtter op til 24GB DDR4 2400MHz, 1TB NVMe SSD bydende på hastigheder op til 3,500MB/s, samt integration af en Thunderbolt 3.

Andre features indkluderer 4x USB 3.1 Type-A (Gen 1) porte, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth, 3.5mm headphone jack, HD kamera og mic, samt en HDMI 2.0 port.



Udviklingen af ASUS ROG Zephyrus, har uden tvivl haft fokus på designet, og profilen maskinen er bygget på, svinger mellem 17.9mm og 16.7mm, hvor den er tyndest.



Når det handler om laptops, så er varmen altid en fjende man skal være obs. på, og her er intet overladt til tilfældighederne hos ASUS.



ASUS ROG Zephyrus er udstyret med det ASUS selv kalder for ” ROG-exclusive design called Active Aerodynamic System (AAS)” så basalt set tilpasser systemets køling efter performance, og via specielt udviklet riller under overfladen, sender varmen ud af systemet for dermed at skade komponenterne mindst muligt.



ASUS skriver følgende:



When the Zephyrus is opened, a portion of the bottom of the chassis will flex to increase airflow volume by 20 percent. When combined Nvidia’s Max-Q enabled GTX 1080, the design allows gamers to fully utilize the CPU and GPU in an ultraslim profile without having to worry about temperature throttling or unnecessary performance interruptions.



ASUS udtaler I same omgang deres ASUS ROG Zephyrus ikke kommer over 42dBa under max load, hvilket er en påstand vi har tænkt os at teste af, når den lander på redaktionen. Her skulle især Nvidia’s nye WhisperMode komme ind i spillet, som skulle gå ind og tweake in-game kvaliteten, uden at påvirke gameplay eller eyecandy.



Prisen er stadig ukendt og den samme er officiel release af ASUS ROG Zephyrus.

Læs flere Computex 2017 nyheder HER

Kilde: ASUS