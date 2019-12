AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-29 13:53:25

COMPUTEX 2017: ASUS ZenBook 3 Deluxe klar til fremvisning

Computex 2017 vil uden tvivl bringe meget nyt til bordet. Blandt det mange udbydere er ASUS, som denne gang har en helt ny ASUS ZenBook 3 Deluxe på menukortet

ASUS flasher ny ASUS ZenBook 3 Deluxe under dette års Computex 2017. Denne gang udstyret med performance nok til afvikling af spil eller renderer video eller lyd filer m.v.



Den nye ASUS ZenBook 3 Deluxe, er bygget op omkring en 14” skærm, som kun er 7.46mm tyk og designet med Gorilla Glass 5. Selve maskineriet vejer sølle 1,1kg fordelt på 12,9 mm i tykkelsen.



Ifølge ASUS, er deres ASUS ZenBook 3 Deluxe bygget med Intel Core i7 processor, op til 1TB SSD, op til 16GB RAM, 2x Thunderbolt 3 USB-C porte, som ifølge ASUS giver mulighed for at trække 2x 4K externe skærme på samme tid, eller tilkoble en XG Station 2, for at tilføre mere grafik-power.



ZenBook 3 Deluxe er også designet med en glasoverflade på trackpad, et full-sized baggrundsbelyst tastatur, quad-speak surround sound certified by Harman-Kardon, samt deres Smart Amp audio teknologi.



Prisen på ASUS ZenBook 3 Deluxe bliver $1,199.



Kilde: ASUS