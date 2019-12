AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-01 15:14:06

COMPUTEX 2017: MSI GS63VR er spækket med high end komponenter

En vægt på små 2kg fordelt på 15,6" og toppet op med Intels 7 generation processorer og et NVIDIA GTX 1070, danner baggrunden for MSI GS63VR

Gaming laptop er kommet for at blive, hvis det star til MSI, og pt. udvikles der i mindre fysisk format, uden at gå på kompromis med performance. Dette er den nye GS63VR notebook et godt eksempel på, som kommer udstyret med et NVIDIA GTX 1070, og en tykkelse på laptoppen på sølle 1,7 cm.

MSI hævder deres nye GS63VR, er den tyndeste 15” gamer bærbar på markedet, som tilmed er bygget med et NVIDIA GTX 1070 og en vægt omkring 2kg.



Vender vi blikket mod de andre spændende komponenter i GS63VR, så finder vi det omtalte 15,6” full HD display, med en responstid på 3ms, og med mulighed for tilvalg af et 4K HDR IPS display panel og NVIDIA’s Max-Q teknologi.



MSI GS63VR er udstyret med Intels 7th Generation Intel Core i7 CPU, og alt efter pengepung, op til 32GB DDR4 RAM. På lager delen får man en kombination af HDD og SSD. Trended tro, er GS63VR også monteret med et RGB baggrundsbelyst keyboard, som er udviklet i samarbejde med SteelSeries.