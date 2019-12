AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-30 12:31:32

COMPUTEX 2017: MSI sender ny GT75VR Titan gaming bærbar på markedet

Gaming på laptops, har altid været en rygende debat blandt brugerne, men faktum er, at gaming uden at gå på kompromis med setting er muligt. De beviser MSI med deres helt nye GT75VR Titan gaming laptop

Ganske som forventet sætter MSI deres markante aftryk på Computex 2017. Denne gang med et nyt flagskib inden for laptops, og den nye GT75VR Titan er spækket med brutal power inden for de mobile kæmper. Vi nævner i flæng: dual GTX 1070, en ulåst i7-7820HK processor, 4K 120 Hz display med 100% AdobeRGB spectrum.



Hvor mange producenter, inkl. MSI jagter et mobile segment, der skal være let og elegant, og på samme tid være spækket med toppen af poppen af high-end hardware, så er de store tunge DTR laptop overladt som en synkende skude. Det lader dog ikke til MSI lader skibet synke helt, og derfor glæder det os at se de sender deres nye GT75VR Titan gaming bærbar på markedet, hvor de æstetiske design måske ikke er i fokus, men i stedet for den power man kan stoppe i en laptop.



GT75VR Titan kan dog konfigureres efter tegnebog og nørd-genet, og der er derfor mulighed for at ”nøjes” med et single GTX 1070 eller et GTX 1080, eller ”leve med” prisen og dual GTX 1070, som på papiret smider smæk for skillingerne over disken.



Vender vi blikket mod processoren, så finder vi føromtalte Intel Core i7-7820HK, som ikke er låst, og dermed giver mulighed for overclocking selvom dette bestemt ikke er vejen frem inden for laptops, som i forvejen kæmper med højere temperaturer. Dog giver MSI luft til at lave denne frekvens til 4.0 GHz iflg. MSI.

Det kræver også massiv udluftning, som radialblæsehullerne viser:



Skærmen på GT75VR Titan består af en 17,3” a 4K 120 Hz panel, som tilmed understøtter HDR. MSI hævder skærmen er i stand til at tilbyde 100% AdobeRGB spectrum, og holder dette vand, så er der dømt eye candy.



GT75VR er også designet med et mekanisk tastatur designet i samarbejde med SteelSeries, og dermed igen mulighed for baggrundsbelyst taster i et hav af farvelader.



Prisen på GT75VR, er stadig ikke annonceret, men den befinder sig uden tvivl i et prisleje, hvor tegnebogen vil bløde (3.000-4000 USD)

Se de flotte videoer fra Notebookcheck og MSI

Kilde: Notebookcheck: MSI