COMPUTEX 2017: Ny Aorus X5 MD gamer bærbar med NVIDIA GeForce GTX 1080

GIGABYTE kan andet end bundkort og high-end grafikkort. Nu melder de sig også på banen med en ny gamer laptop, som blandt andet er udstyret med et NVIDIA GeForce GTX 1080

Endnu en gamer bærbar ser dagens lys, og igen handler det om et nyt GIGABYTE produkt afsløret på Computex 2017.



Aorus X5 MD, er udstyret med et NVIDIA GeForce GTX 1080 grafikkort, som skal sende eyecandy ud på et 15,6” IPS display, der kan smide en 3840 x 2160 opløsning af sig. Her til understøttes NVIDIA G-Sync. Du får også muligheden for at koble 3 eksterne computerskærme til takket være Thunderbolt 3, Mini DisplayPort 1.3, og HDMI 2.0 porte.



På processor fronten finder vi en overclocket Intel Core i7-7820HK quad-core processor.

Der er også blevet plads til en baggrundsbelyst tastatur – inkl. RGB, hvor hver enkelte tast kan programmeres med sig egen farve. På lydsiden finder vi 32-bit/8 channel audio, og så har GIGABYTE brugt tid på at designe et anderledes kølingssystem, hvor blæserne kan indstilles I op til 10 forskellige niveauer.



Vi har ikke kunne spore en pris eller en officiel releasedato.



