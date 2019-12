AUTHOR : Kenneth aka Ronin2300

COMPUTEX 2017: Tweak.dk besøger MSI

MSI afholdt den anden dag et presse event, hvor de præsenterede nye gaming laptops. Jeg gik på jagt efter noget andet og mere end bare det.

Jeg rundede MSIs presse event den anden dag, men der kom de kun omkring deres nye gaming laptops, og jeg var ikke i tvivl om, at de gemte mere end det i ærmet. Derfor flagde jeg dem et besøg i Nangang hallen for at se, hvad de ellers havde taget med til Taipei. Der var både grafikkort, X299 bundkort og underholdning at finde.

Vi skrev tidligere en nyhed omkring COMPUTEX 2017: MSI sender ny GT75VR Titan gaming bærbar på markedet hvor vi gik mere i dybden med deres nye flagskib inden for gaming laptop. En bærbar, der blandt andet indbefatter: dual GTX 1070, en ulåst i7-7820HK processor, 4K 120 Hz display med 100% AdobeRGB spectrum.

Se med på YouTube

MSI præsenterede under deres presse event os for ikke mindre end 37 forskellige laptops med flere forskellige features. Vi synes, at I skal skynde jer over på YouTube og se vores gennemgang fra eventet, hvor Kenneth snakker om RGB, lyd, nye skærme, køling og meget andet.

Men vore snu journalist Kenneth havde lugtet luntet hos MSI. Han valgte nemlig at besøge dem i deres stand senere, hvor det viste sig, at MSI havde langt mere i ærmet end først antaget. Alt det kan I se i videoen ovenfor!

