PUBLISHED : 2018-06-05 09:37:45

Computex 2018: ASUS ZenBook S UX391 lanceres 11 juni

ASUS melder deres nye ZenBook S UX391 klar fra 11 juni startede fra en pris på $1199 og op. Med i pakken fra ASUS kommer et hav af kvalitetskomponenter, som underbygger deres fokus på den nye ZenBook S UX391 ikke er for sjov.

ZenBook S UX391 byder blandt andet på et 13,3 tommer, option for et 4K display, understøttelse af Intel Core i7-8550U processor, op til 16GB RAM, og op til 1TB SSD.

Asus ZenBook S UX391 kommer naturligvis også i 2018 klæder på designet, som blandt andet indbefatter et næsten rammeløst design på skærmen, og en 85 procent screen-to-body ratio.

Resten af specifikationerne på ASUS ZenBook S UX391 virker også velovervejet med to Thunderbolt 3/USB Type-C ports, samt en USB 3.1 Type-C port.

Der er også blevet plads til et headset. Alle porte kan benyttes til opladning eller display output, naturligvis ikke headset jack. Ifølge ASUS, kan ZenBook S UX391 håndterer 2 eksterne 4K displays.

We have opted for DDR3-21333 RAM instead of higher-speed memory because the “fastest available RAM that consumes the least amount of power”

Batteriet består af et 50 Wh battery, som skulle være i stand til at tilbyde op til 13,5 timers batterilevetid på en opladning, og så krydrer ASUS retten med fast charging.

Asus ZenBook S UX391 udbydes i en række forskellige konfigurationer, som spænder fra Core i5-8250U eller en Core i7-8550U processor, og så komme rder en række optioner for forskellige skærme:

3840 x 2160 pixel touchscreen glossy display

1920 x 1080 pixel glossy display

1920 x 1080 pixel anti-glare screen

All three feature 100 percent sRGB color gamut.

ASUS har også fundet plads til en fingeraftrykslæser i touchpad, backlit keyboard med 1.2mm key travel, Harman Kardon certified audio, PCIe Gen 3 x4 lager, 802.11ac WiFi samt Bluetooth 4.2.

