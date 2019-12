AUTHOR :

Computex 2019:MSI introducerer GT76 med Core i9-9900K og RTX 2080

MSI har tilføjet GT76 Titan og GE65 Raider til sit udvalg af gaming laptops med den nyeste generation af Core i9 processorer og GT76 leveres med RTX 2080 fra Nvidia.

MSI implementerer samtidigt den nye Cooler Boost Titan køling, som er udstyret med 11 varmepumper og fire fans, og som sådan kan MSI øge frekvensen op til 5,0 GHz på alle otte kerner.



Kobberblokken er CNC konstrueret, og bør kunne absorbere varmen lidt mere effektivt end på tidligere modeller. Som en alternativ konfiguration vil MSI GT76 Titan også være tilgængelig med Intel Core i7-9700K og Nvidia GeForce RTX 2070. Tastaturet kommer vanen tro fra kommer fra SteelSeries og har en RGB- belysning på hver enkelt tast. Med "Mystic Light RGB" er bunden og bagsiden ligeledes belyst. Skærmen er på 17,3 tommer tilgængelig som et FullHD panel med 144Hz eller 4K UHD.



På RAM fronten, kan GT76 Titan og GE65 Raider bestykkes op til 128 GB via fire interne moduler, og under overfladen finder vi tre M.2 PCIe 3.0 NVMe slots, der kan konfigureres i Super Raid. Selv en 2,5 tommer SATA harddisk kan tilvælges. Den nye WiFi 6-standard (802.11ax), som er integreret i Killer AX1650 WLAN-modulet, sikrer hurtig dataoverførsel, og her til kommer Ethernet i Killer E3000, som MSI omtaler kan håndtere op til 2,5 Gbit / s.



Af tilslutninger på GT76 Titan og GE65 Raider får vi 2x USB 3.2 Gen2 Type-C (1x Thunderbolt 3), 4x USB 3.2 Gen2 Type-A og 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort og en lydudgang.

Det indbyggede batteri giver 90 Wh og drives af 2x 230 Watt strømforsyninger. I Core i7-versionen er det 1x 330W strømforsyning.



Andre funktioner omfatter Bluetooth 5.0, Dynaudio stereohøjttalere + ESS Saber Hi-Fi Audio DAC og en MicroSD læser.



Den nye MSI GT76 Titan vil være tilgængelig fra juli til € 3.499 (RRP). Det er imidlertid ikke klart, hvilken variant der er tale om.



Modellen med Core i9-9900K er endnu ikke prissat.

