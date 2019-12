AUTHOR :

Dell XPS 13 får en Intel 8th Gen Core i7 overhaling

Kan du lide XPS 13 fra Dell, så vil det sikkert glæde dig at vide Dell hopper på Intels nye generatio af processorer

Dell opgraderer deres nuværende Dell XPS 13 med Intels nye 8th gen Intel® Core processor og føjer Dells egen Dynamic Power Mode til.



Dells Dynamic Power Mode, er udviklet af Dell selv for at kunne tilføre ekstra processor performance ved nøje at overvåge systemet mht. temperaturen og frigøre ressourcer hvor der er muligt, og kaster dem i retning at områder i systemet, hvor der er brug for det. Dermed satser Dell på at kunne opnå et system, hvor op til 44% ekstra performance kan hentes sammenlignet med 7th generation processorer fra Intel.



Producenten integrerer også et nyt baggrundsbelyst tastatur, Intel HD, et nyt 60WHr batteri, og option for tilvalg af forskellige Windows udgaver.



Features:



– Stunning UltraSharp QHD+ resolution (3200×1800): An optional upgrade gives you eye-popping detail with 5.7 million pixels (276 ppi).

– Easy to share: See content clearly from nearly every angle with the IGZO IPS panel, providing a wide viewing angle of up to 170°.

– Brighten your day: 400 nit brightness is brighter than a typical laptop panel, so you get a great view, even outside.

– Gorgeous colors: See the brightest brights and the darkest darks with a color gamut of 72% and a contrast ratio of 1000:1.

– Touch friendly: Tap, swipe and pinch your way around the screen. The optional touch display lets you interact naturally with your technology.



Du kan læse mere om den nye Dell XPS 13 hos Dell