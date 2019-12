AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-02 14:05:12

Den første Lenovo Windows 10 S annonceret, og prisen er sat til at starte fra $279.

Den første Lenovo Windows 10 S annonceret, og prisen er sat til at starte fra $279. N23 og n24 er ret ens rent visuelt, men der er dog forskelle.

Lenovo N23 og N24, er såkaldte convertible laptops, og begge er designet med en 11.6” touchscreens, og sælges præ-installeret med Microsofts nyeste Windows 10 S. Denne version af Windows 10, er en mere skrabet version af Windows 10 Pro, som er produceret til blandt andet undervisningssektoren, som vi kender det fra Google Chromebooks.



Specifikationerne på Lenovo N23 Windows 10S er følgende:



• 1366 x 768 pixel IPS touchscreen display with 360-degree hinge

• Intel Celeron N3060 or N3160 processor

• 4GB of RAM

• 64GB of eMMC storage

• 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.0

• 1 USB 3.0 port and 2 USB 2.0 ports

• HDMI and 3.5mm audio ports

• microSD card reader

• water-resistant keyboard

• 11.8″ x 8.3″ x 0.9″

• 3.1 pounds



Lenovo N24 er den same under motorhjelmen, men denne Lenovo laptop tilbyder også en trykfølsom Lenovo Active Pen stylus, som kan benyttes direkte på skærmen. Hertil skiller N24 sig ud ved at være bygget med en Intel Celeron N3450 eller N4200 processor.



Besøg MSI via banneret.