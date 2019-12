AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-03-19 20:09:20

EVGA sender en opgraderet SC17 på gaden

Leder du efter en ny bærbar, og gerne vil have et alternativ til ASUS eller MSI, som har EVGA sendt en opgraderet version på gaden i form af EVGA SC17

EVGA sender opdateret versioner af deres high-end gaming laptops på markedet. Denne gang er der tale om deres SC17, som blandt andet omhandler mulighed for at tilvælge en 17.3” 4K/UHD skærm med Nvidia G-Sync.



På processor fronten bibeholder EVGA stadig brug af en Intel Core i7-6820HK CPU, Nvidia GTX 1070 8GB GDDR5 samt 32GB DDR4-2666 RAM.



Dermed tyder alt på eneste opgradering vi bliver budt på, at inddragelsen af den nye AUO 17.3” 4K/UHD skærm med G-Sync, som derfor tager over fra et Sharp 17.3 4K/UHD IPS panel. Første gang vi stiftede bekendtskab med SC17, byggede EVGA den med datidens flagskib i form af GTX 980M, og siden første release, har EVGA også valgt at drage nytte af nyeste Kaby Lake.



Af andre goodies på SC17 finder vi også en 256GB M.2 NVMe SSD, en1TB SATA 6Gbps pladedisk, HDMI samt 2x mini-DisplayPorte, FHD webcam, Synaptics Clickpad 1.5 touchpad, og EVGA har også valgt at montere et baggrundsbelyst tastatur på SC17.



Prisen for herligheden er sat til $2799.99. Du kan læse mere om den opgraderet EVGA SC17 HER.