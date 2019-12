AUTHOR :

Første AMD Ryzen APU laptop kommer på markedet

Medierne forventede Acer Swift 3 skulle blive første bærbar med en AMD Ryzen 7 2700U APU, men HP sneg sig inden om med en ny the HP ENVY x360 15z with AMD Ryzen 5 2500U. Processoren hed ikke AMD Ryzen 7 2700U APU men i stedet AMD Ryzen 5 2500U, men et sikkert tegn på den mobile version af Mobile Ryzen er på vej på markedet.



Første gang vi hørte omtale af AMD Mobile Ryzen APU’er/Raven Ridge, var tilbage i oktober, en ny mobil serie fra AMD, som baseres på Zen CPU arkitekturen, og koblet sammen med en with Vega GPU arkitektur på en single die. Kombinationen skulle kulminerer i langt bedre performance på den mobile platform sammen med lavere strømforbrug og varmeudvikling.



AMD annoncerede i første omgang to SKUs, en Ryzen 7 2700U og Ryzen 5 2500U, begge quad-cores med otte tråde, men med et andet GPU setup, end vi kender det fra desktop versionen af AMD Ryzen.



En blik tilbage på den aktuelle bærbar fra HP.



HP Envy x360 15z, er ikke “bare en bærbar” – det er faktisk en såkaldt convertible, hvilket betyder du får en laptop med en touchskærm, som kan swtiches/bøjes rundt, som i praktisktalt har en phatlet og laptop i en og samme pakke.



Med priser started på $734.99, får du en 15.6 tommer skærm med 1920x1080 samt touchscreen funktionaliteten.



Under motorhjelmen finder vi foruden en Ryzen 5 2500U APU med firer Zen CPU cores clocket på 2.0GHz base og 3.6GHz CPU Boost clock, 512KB L2 cache pr core og 1MBof L3 cache pr core. Grafikchippen byder på 8 Radeon RX Vega CUs, eller 512 Stream processorer clocket på 1100MHz.

HP har monteret 8GB DDR4-2400 RAM (2x4GB), 1TB 7200rpm SATA SSD, men disse kan opgraderes til 16GB DDR4-2400 RAM (2x8GB) for $150.



HP giver også mulighed for forskellige lageroptioner i form af 256GB PCIe NVMe M.2 SSD for $130, en konbo af 1TB SATA HDD med 256GB M.2 SSD for $260, eller 1TB PCIe NVMe M.2 SSD for $580.

HP ENVY x360 15z præ-installeres med Windows 10 Home 64-bit OS eller option for Windows 10 Pro for yderligere $70.



Fra 23 november, er det muligt at købe HP ENVY x360 15z via deres eget WEB.